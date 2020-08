Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, ca este ''inacceptabila'' orice forma de amenintare din partea Federatiei Ruse, sustinand ca Moscova este "deranjata" ca Romania "este si se consolideaza ca cea mai sigura tara din regiune". "Orice forma de amenintare…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a izbucnit dupa ce Rusia a amenințat Romania. Ministerul Afacerilor Externe a precizat vineri ca respinge categoric afirmatiile purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei Maria Zaharova privind intentia de consolidare a prezentei militare americane si NATO…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a criticat in briefingul de presa de joi planurile SUA privind desfasurarea in Romania a unei parti din unitatile militare americane retrase din Germania - asa cum au declarat recent reprezentanti de rang inalt ai armatei Statelor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, ca apara cota unica si ca nu renunta sub nicio forma la aceasta. "PNL apara cota unica. Este una dintre masurile liberale cele mai importante, care au avut efecte extrem de favorabile pentru Romania si nu renuntam sub nicio forma la cota unica", a precizat…

- Razboiul intern din PSD se intețește in perspectiva apropierii congresului pentru alegerea noii conduceri, varfuri de lance fiind foștii locotenenți ai lui Liviu Dragnea, trași pe linie moarta de actuala conducere interimara coagulata in jurul cuplului Ciolacu – Stanescu. Persoana in jurul careia se…

- PSD a propus și va vota astazi in Parlament impozitarea drastica a pensiilor speciale, cu 85%, a scris, pe Facebook, liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu. El a adaugat: “Toate pensiile din Romania trebuie aduse la un nivel decent, comparabil cu cele din sistemul public. Acești bani trebuie sa se duca…

- Secretarul de stat pentru afaceri strategice Dan Neculaescu i-a transmis ambasadorului rus ca mentionarea Federatiei Ruse in Strategia Nationala de Aparare a Romaniei nu ar trebui sa constituie un motiv de surprindere, acesta fiind efectul comportamentului cunoscut al partii ruse in regiune din ultimii…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar PSD, a lansat, pe pagina sa de Facebook, critici la adresa guvernului Orban dupa ce ratingul Romaniei a fost menținut de agenția S&P la „BBB-”. „Cele mai negre previziuni s-au adeverit: NEGATIV – asta definește Guvernarea PNL!”, a scris pe pagina sa Ciolacu. „Toate…