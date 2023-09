Premierul a declarat in deschiderea sedintei de Guvern ca ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, ”lucreaza in continuare la viteza maxima la un proiect esential, si anume „Modernizarea Infrastructurii feroviare din Portul Constanta”. ”Azi, aprobam declansarea procedurii de expropriere. Acest fapt va permite lansarea primelor doua etape ale acestei lucrari majore de infrastructura feroviara pentru ca portul Constanta sa-si consolideze rolul strategic, mai ales in privinta exporturilor de cereale din Ucraina”, a mai spus premierul.