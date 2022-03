Marcel Ciolacu, ironic după demisia Vioricăi Dăncilă din PSD: ”Sunt devstat de această pierdere” Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat, marți, ironic la demisia fostului președinte al PSD, Viorica Dancila, din partid și la anunțul ca fostul premier va intra intr-o noua formațiune politica. ”Sunt devastat de aceasta pierdere, dar sper ca alaturi de colegii mei sa ne revenim foarte repede. Mai mult, eu Marcel Ciolacu o sa intrerup acest lanț de președinți PSD care iși fac alta formațiune politice”, a declarat Marcel Ciolacu pentru G4Media.ro Dancila anunțase marți ca s-a inscris in Partidul NOI. Fostul lider PSD a demisionat luni de la BNR, unde fusese angajata in 2021 pe postul de consultant… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Viorica Dancila nu mai este angajata a Bancii Nationale a Romaniei, a precizat pentru „Adevarul” purtatorul de cuvant al institutiei, Dan Suciu. Fostul premier fusese instalat in functia de consultant la Departamentul pentru economie verde din cadrul BNR, in mai 2021.

