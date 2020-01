Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat vineri, la Braila, ca a revenit în PSD pentru ca a regretat trecerea la Pro România. Tudose susține ca și-a dat seama ca a greșit când "l-a cunoscut mai bine pe domnul Ponta".Întrebat de presa cum comenteaza declaratiile unor…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Braila, ca nu considera ca este "un traseist politic" fostul premier Mihai Tudose, care s-a reinscris in PSD Braila pe 7 ianuarie, dupa ce anterior a fost la PRO Romania. Liderul PSD a subliniat ca nu ii…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Braila, ca nu considera ca este "un traseist politic" fostul premier Mihai Tudose, care s-a reinscris in PSD Braila pe 7 ianuarie, dupa ce anterior a fost la PRO Romania. Liderul PSD a subliniat ca nu…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune despre Mihai Tudose, care a revenit în PSD dupa ce a trecut pe la formațiunea lui Victor Ponta, ca nu a facut niciun rau partidului și ca a fost un foarte bun prim-ministru. "Eu nu consider ca oamenii care au plecat în Pro-România…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a salutat reintoarcerea in partid a lui Mihai Tudose, vineri, la Conferinta Organizatiei Judetene PSD Braila, si a spus ca nu ii considera pe cei plecati la Pro Romania niste „traseisti politici”, mai ales ca o parte dintre acestia au fost exclusi din PSD.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, vineri, la Braila, ca Mihai Tudose nu a facut niciun rau partidului și ca a fost un foarte bun prim-ministru. „Eu nu consider ca oamenii care au plecat in Pro-Romania sunt niște traseiști politici”, a mai spus Ciolacu.Președintele interimar…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca "este posibil" ca partidul sa aiba un proiect politic comun cu Pro Romania sau cu ALDE la viitoare alegeri. Intrebat daca Mihai Tudose poate sa revina in PSD, el a spus ca aceasta decizie apartine organizatiei…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a deschis larg porțile partidului și a spus ca foștii colegi, inclusiv Mihai Tudose, au cale libera spre revenirea in partid. Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Mihai Tudose ne-a explicat ca ia in calcul o revenire in PSD, dar inainte de toate…