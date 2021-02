Stiri pe aceeasi tema

- "Aceiași bani, viziuni diferite! Guvernul Cițu a venit cu un buget al rușinii, al austeritații și subdezvoltarii. Cu un buget negociat nu in funcție de prioritațile Romaniei, ci in funcție de cine a fost mai colțos in Coaliție. Au facut intocmai cum spunea Cițu anul trecut: Sanatatea și Educația nu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca Guvernul Citu a propus un buget „al rusinii, al austeritatii si subdezvoltarii” si ii sfatuieste pe guvernanti sa ia proiectul de buget elaborat de social-democrati si sa vina cu el in Parlament, pentru „a opri dezastrul” in care vor afunda Romania,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca „Guvernul Citu a venit cu un buget al rusinii, al austeritatii si subdezvoltarii” si spune ca PSD a propus un proiect de buget in care, cu aceiasi bani, se pot creste veniturile oamenilor, mari alocatiile, creste bugetul Sanatatii si se poate investi in Educatie.

- ”Aceiasi bani, viziuni diferite! Guvernul Citu a venit cu un buget al rusinii, al austeritatii si subdezvoltarii. Cu un buget negociat nu in functie de prioritatile Romaniei, ci in functie de cine a fost mai coltos in Coalitie. Au facut intocmai cum spunea Citu anul trecut: Sanatatea si Educatia nu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca Guvernul Citu a propus un buget "al rusinii, al austeritatii si subdezvoltarii" si ii sfatuieste pe guvernanti sa ia proiectul de buget elaborat de social-democrati si sa vina cu el in Parlament, pentru "a opri dezastrul" in care vor afunda Romania.…

- „Guvernul Cițu a venit cu un buget al rușinii, al austeritații și subdezvoltarii”, a transmis președintele PSD Marcel Ciolacu, dupa ce proiectul Legii bugetului de stat pe 2021 a fost lansat in dezbatere publica. Totodata, Ciolacu a facut o comparație cu proiectul de buget alternativ al social-democraților.…

- A fost folosit și-n 1996 cand Convenția Democratica a caștigat alegerile, și-n 2004 cand Alianța D.A. propunea reforma statului din temelii, la fel ca-n 2009, 2014 și 2016, ultima oara cand a venit randul PSD sa promita și sa incerce sa puna in practica o altfel de reforma a statului, dar nu mai puțin…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca realizarea unui buget de stat orientat catre oameni, cu mariri de pensii si salarii, tine de pricepere unui partid, acuzand PNL si Guvernul Citu ca pregateste un buget al austeritatii.