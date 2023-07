Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, marți, dupa o intalnire avuta, la Guvern, cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania, ca este un adept al descentralizarii fondurilor europene catre administratia locala, iar in saptamanile urmatoare se vor lua „decizii concrete care sa produca efecte vizibile…

