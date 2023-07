Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a avut o reacție, luni noapte, dupa incendiul de la un spital de copii din Capitala.„Mulțumesc personalului medical și unitaților de intervenție pentru promptitudinea și profesionalismul de care au dat dovada in aceasta seara in cazul exploziei urmate de incendiu, de la Centrul Clinic…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a stabilit ca pandemia de Covid, in Romania, a incetat. CNSU a luat aceasta decizie in seara de 27 iunie 2023. Ședința CNSU s-a desfașurat in sistem hibrid, la cererea premierului Marcel Ciolacu. “In reuniunea CNSU a fost aprobata hotararea privind…

- Un nou-nascut de numai trei zile aflat in stare grava a fost salvat, miercuri, in urma unei interventii rapide a elicopterului SMURD din Galati. ‘Bebelusul, aflat in stare grava si diagnosticat cu afectiuni pulmonare, a necesitat transferul de urgenta de la Tecuci la Spitalul Clinic de Urgenta pentru…

- ”Lume, lume!!! «Orchestra» Uniunii va evolua, vineri, 16 iunie 2023, in fata Ministerului Muncii, intre orele 11.30- 13,30 . Vom interpreta cunoscutele slagare ale discriminarii TESA din ultimii 6 ani la vuvuzele, fluiere si tobe”, anunta sindicalistii pe pagina de Facebook.Acestia anunta ca vir avea…

- Incendiu la groapa de gunoi din Boldesti-Scaeni. Incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 600 mp, cu flacara, generalizat. Intervin 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma și 2 autocisterne. Pentru moment, nu a fost emis mesaj RO-Alert pentru degajarea de fum. Situația este monitorizata,…

- Marcel Ciolacu, apel catre dascali sa revina la clase pentru a incheia anul școlarOrdonanța de Urgența care prevede creșterea salariilor profesorilor și personalului nedidactic a fost publicata in Monitorul Oficial. „Fac apel catre dascali sa revina la clase pentru a incheia cu bine acest an școlar”,…

- Marius Budai anunța ca vine la ora 12 la guvern, a negocierile cu sindicatele, „din respect pentru profesori si pentru ca, luni, copiii sa poata merge la scoala.” „Educatia a peste trei milioane de copii, dar si veniturile a aproape 300.000 de angajati din invatamantul romanesc sunt, evident, mult mai…

- Liderii celor trei partide ale Coaliției s-au intalnit la sediul Guvernului pentru a negocia reducerea cheltuielilor. La reuniune participa Marcel Ciolacu (PSD), Nicolae Ciuca (PNL) și Kelemen Hunor (UDMR). Actul normativ asupra caruia trebuie sa cada de acord cei trei lideri politici este un proiect…