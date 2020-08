Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca PSD va continua sa puna presiune pe Guvern pentru ca legile votate de Parlament si promulgate de presedintele Iohannis sa fie puse in practica, mentionand ca dublarea alocatiilor "nu e un moft, ci o necesitate". "Inconstientilor!…

