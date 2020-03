Stiri pe aceeasi tema

- Ședinta de urgența la PSD pe cazul de luare de mita de catre Sorina Pintea, fost ministru PSD al Sanatații. Marcel Cioalcu, lider interimar al PSD, a convocat marți o ședința informala cu toți președinții de organizații județene „pe situația Sorinei Pintea”. „Cat timp eu o sa conduc partidul, nu…

- Informație de ultima ora in cazul Sorinei Pintea. Fostul ministru al Sanatații va parasi arestul central și va ajunge la Spitalul Sfanta Maria, unde va fi consultata de medicul curant. Sorina Pintea sufera de o maladie autoimuna rara și a cerut inca de ieri sa ispașeasca arestul preventiv la spital,…

- Fostul ministru al sanatatii Sorina Pintea, aflata in arest preventiv, a cerut duminica seara, prin intermediul avocaților sai, transferul de urgenta la Spitalul Sfanta Maria din Capitala, la un anumit medic. Fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, se afla in detentie in arest preventiv, dupa ce…

- Tribunalul București a decis, sambata, arestarea preventiva pentru 30 de zile a fostului ministru al Sanatații, Sorina Pintea. Decizia nu este definitiva. Ea este acuzata ca a luat de mita sumele de 10.000 de euro și 120.000 lei, bani ce reprezinta un procent de 7% din valoarea unui contract.STIRIPESURSE.RO…

- „De orice pot fi acuzata, insa de coruptie nu”, a spus Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii, actual manager al Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” Baia Mare, dupa ancheta demarata de Directia Nationala Anticoruptie (DNA). In timp ce la nivel central unii se screm sa formeze guvern…

- Procurorii DNA au perchezitionat vineri biroul Sorinei Pintea de la Spitalul Judetean Baia Mare, unde aceasta este manager. Surse judiciare sustin ca este vorba despre un flagrant si ca ancheta are legatura cu achizitii de materiale sanitare de catre unitatea medicala. Anchetatorii au indicii referitoare…

- Fostul ministru al sanatatii Sorina Pintea, prinsa in flagrant de procurori Fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea (stanga). Foto: Arhiva RRA. Fostul ministru al sanatatii Sorina Pintea, actualul director al Spitalului Judetean de Urgenta Maramures, a fost prinsa în flagrant de procurorii…

- Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii, a fost retinuta vineri de procurorii DNA. Anchetatorii au indicii referitoare la implicarea acesteia intr-un caz de coruptie.Potrivit unor surse judiciare, retinerea Sorinei Pintea ar fi fost facuta in urma unui flagrant. Sorina Pintea urmeaza…