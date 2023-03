Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a vorbit cu președintele PSD Marcel Ciolacu despre funcția pe care o vrea post-rotativa, transmite liderul PSD. „Dorește sa mearga la șefia Senatului”, a dezvaluit Marcel Ciolacu, la postul Digi24.„In acest moment avem un protocol pe care-l respectam. Aceste discuții vor avea…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, aflat in vizita oficiala in Romania, a fost primit, miercuri, la Palatul Victoria, de premierul Nicolae Ciuca, in cadrul unei ceremonii cu garda de onoare si intonarea imnurilor de stat. Primirea va fi urmata de un mic dejun de lucru oferit de prim-ministrul…

- Nicolae Ciuca, premierul Romaniei - 25 noiembrie 2021: „Are loc prima sedinta a Guvernului Romaniei, dupa o perioada de criza politica”.Marcel Ciolacu - 28 noiembrie: „Aceasta mare coalitie de guvernare - mai nou, a lu' Nicu și Marcel - a fost formata tocmai pentru a livra acele obiective majore pentru…

