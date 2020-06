Stiri pe aceeasi tema

- Numar record de lucratori medicali diagnosticati cu COVID-19 intr-o singura zi. Miercuri, 42 de angajati din sistemul de sanatate au fost testati pozitiv la noul coronavirus, cea mai mare cifra inregistrata pana acum.

- In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului Covid-19 din Chișinau, au fost internate 48 persoane cu suspecție la Covid-19, in timp ce 202 pacienți au fost externați dupa ce sau vindecat, informeaza Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS).

- “In contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, a fost aprobata o noua Hotarare de Guvern prin care se stabilesc conditiile de acordare a serviciilor medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania. Noul act normativ completeaza HG nr.…

- De la declanșarea situației epidemiologice, Spitalul Internațional Medpark a cautat in permanența modalitați de a-și proteja pacienții și colaboratorii, dar și de a contribui la diminuarea efectelor pandemiei asupra societații. La aceasta etapa, echipa Medpark a identificat necesitatea de a se implica…

- Dupa ce in urma cu doua zile a ajuns de urgența la spital, starea de sanatate a lui Marcel Ciolacu continua sa se agraveze! Președintele interimar PSD a ajuns din nou pe mainile medicilor!

- Stimulentul de 500 de euro acordat personalului medical angrenat in lupta cu coronavirusul naște tensiuni in sistem. Ambulanțierii acuza ca acordarea stimulentului de risc este dezamagitor, pentru ca Ministerul Sanatații a primit date din teren fara ca angajații de intervenție sa fie consultați.…

- Fatboy Slim va organiza o petrecere pentru angajatii din sistemul de sanatate publica din Marea Britanie, la Brighton Centre, pe 28 octombrie. DJ-ul doreste astfel sa multumeasca celor care lupta cu pandemia de COVID-19. Citeste si: 25 de romani din Franta au sfidat autoritatile si au facut gratar…

- Federația Solidaritatea Sanitara din Romania a realizat o analiza și a constatat ca 25% din totalul cetațenilor infectați sunt salariați din sanatate, rata de infectare in randul lor fiind de 20 de ori mai mare decat cea a restului cetațenilor, potrivit unui comunicat al federației.Citește…