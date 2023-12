Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a anunțat, vineri, ca schema de compensare si plafonare a preturilor la energie continua. Premierul a declarat ca azi-noapte, in sedinta de Guvern in care s-a aprobat bugetul pe 2024, au fost facute modificarile astfel incat si la Ministerul Energiei si la Ministerul Muncii, sa fie prins…

- Premierul a fost intrebat la Caransebes ce se intampla cu schema de compensare si plafonare a preturilor la energie. ”Continua. (..) Noi am termina sedinta de Guvern pe la 12 noaptea (..) azi-noapte am facut modificarile astfel incat si la Ministerul Energiei si la MInisterul Muncii, sa fie prins in…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut atat ministrului energiei Sebastian Burduja, cat și Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) sa verifice furnizorii din Romania care cresc prețurile in Romania, in timp ce in Europa scad, scrie News.ro. „Ii cer domnului ministru al energiei Sebastian…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca se dau bani pentru primariile din Romania care inca au sisteme de termoficare. Sunt vizate orașe mari precum București, Timișoara sau Brașov. In paralel, premierul a cerut ANRE sa faca anchete privind explozia prețurilor. „Apropo de energie și de faptul ca a venit…

- „Pretul gazelor si energiei electrice a scazut fata de varful crizei energetice. Aceasta schema ne costa mai putin. Daca acum un an a costat la 15 miliarde de lei, anul acesta ne va costa in jur de noua si anul viitor, in jur de trei. De ce am insistat sa pastram schema de compensare – plafonare, tocmai…

- Premierul vrea brațari electronice pentru cei aflați sub control judiciar. „In loc sa stam sa dam explicatii cum a reusit cineva sa fuga, e atat de simplu cu brațara”, a declarat Ciolacu. Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca a solicitat un memorandum in Guvern, in maximum doua saptamani, privind cumpararea…

- Sumele platite de Guvern catre furnizori pentru schema de plafonare-compensare a prețurilor la energie insumeaza pana acum undeva la 23 miliarde lei, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, duminica, pe B1 TV. „Imi doresc ca iarna asta romanii sa nu tremure nici de frig, nici de frica facturilor.…

- Ministrul Energiei a vorbit despre schema de plafonare-compensare a energiei susținand ca asigura o stabilitate pentru consumatorul final și pentru tot sistemule energetic. ”Noi ne straduim și poziția mea ca ministru al Energiei e sa menținem aceasta schema de plafonare-compensare pentru ca asigura…