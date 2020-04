Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca Guvernul nu a venit cu nicio masura concreta in criza provocata de coronavirus si nu a prezentat un plan de masuri pentru relansarea economiei si sustinerea agriculturii.Ciolacu afirma ca parlamentarii sunt pusi sa aleaga intre doua variante la fel de rele:…

- Marcel Ciolacu spune ca PSD trebuie sa decida daca sa voteze sau nu prelungirea starii de urgența in Parlament, deoarece sunt consecințe de luat in seama in ambele situații. El spune ca Guvernul este...

- Marcel Vela urmeaza sa faca precizari cu privire la masurile care vor fi instituite de autoritati, in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti prelungirea starii de urgneta in Romania cu 30 de zile. STARE DE URGENTA prelungita cu 30 de zile in Romania. Klaus Iohannis: "Am…

- Președintele interimar PSD, Marcel Ciolacu, a explicat marți, intr-un mesaj video, ca parlamentarii partidului au de ales intre doua rele la votul din Parlament privind prelungirea starii de urgența și a indicat care va fi votul social-democraților:„Este evident ca decretul privind prelungirea…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca PSD va vota “responsabil” privind prelungirea starii de urgența, joi, in Parlament. “Incompetența Guvernului in gestionarea crizei, dar și lipsa oricarui dialog pentru un plan de masuri economice și sociale ne pun sa alegem intre doua rele: sa…

- Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, pune condiții pentru prelungirea starii de urgența. Președintele urmeaza sa anunțe astazi noul decret care va intra in vigoare de luni. Ulterior, Parlamentul trebuie sa voteze prelungirea starii de urgența. Marcel Ciolacu spune intr-o…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, arata ca partidul pe care il conduce nu va vota in orice condiții prelungirea starii de urgența. Acest anunț vine in condițiile in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, dar și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au facut un anunț similar. Daca cele…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca este posibil ca alegerile locale sa fie organizate in septembrie, aratand ca Guvernul este pregatit sa adopte o ordonanta de urgenta pentru prelungirea mandatelor actualilor alesi locali. Anuntul vine la o zi dupa ce Tariceanu, Ciolacu, Ponta si Kelemen…