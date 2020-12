Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, la Romania TV, ca anunțul președintelui Klaus Iohannis de a amana desemnarea unui premier este ”anunțul unui eșec”, iar despre președinții PNL și USR PLUS, Ludovic Orban și Dan Barna, a spus ca sunt ”gemenii eșecului”.”Președintele ne anunța acum ca le mai da…

- Marcel Ciolacu spune ca nu „instiga”, dar ca fiecare poate sa „aiba o problema” in acea zi. „Daca vrei sa joci in extrem și iei in batjocura votul romanilor și te duci tu la Vila Lac 1 și faci aranjamente și imparți tu, dupa cheremul tau, cum iți vine ție, tot ce reprezinta Parlamentul, atunci este…

- "Am insistata ca Romania terece printr-o perioada complicate atat din prisma crizei sanitare, cat si a celei economice. Din aceste motive nu ne permitem o majoritate fragila. Un guvern de uniune nationala e cea ma buna solutie pentru Romania in acest moment. In aceasta constructie politica, partdul…

- Președintele PSD,Marcel Ciolacu, a anunțat ca partidul merge la consultarile de luni de la Palatul Cotroceni cu propunerea ca Alexandru Rafila sa fie desemnat prim-ministru, astfel incat sa fie constituit un guvern minoritar sau unul de uniunea naționala. „Ne ducem cu propunerea de prim-ministru Alexandru…

- Negocierile de la Vila Lac pentru formarea coaliției de guvernare au fost suspendate, scrie G4 Media , dupa doar doua ore in a doua zi de discuții. Partidele nu se ințeleg asupra imparțirii funcțiilor din stat și a altor chestiuni politice. In discuțiile referitoare la capitolele programului de guvernare…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a propus, sambata, ca soluție pentru deblocarea negocierilor dintre PNL și USR PLUS pentru guvernare, ca el și Dan Barna sa se infrunte la vot, in Camera Deputaților, pentru funcția de președinte al instituției, au declarat pentru Digi24.ro surse participante la discuțiile…

- Discuțiile intre echipele de negociere ale PNL, USR PLUS și UDMR reunite sambata la Vila Lac pentru a imparți funcțiile in Guvern și la varful Parlamentului sunt blocate de cateva ore din cauza ca cei de la USR PLUS pun o condiție fara de care ei nu accepta sa se mearga mai departe: sa primeasca funcția…

- Negocierile pentru formarea unei noi majoritați sunt conduse, la nivel declarativ, de președintele PNL, Ludovic Orban, insa președintele Klaus Iohannis este cel care și-a asumat acest rol. Iohannis i-a sunat, luni, pe Kelemen Hunor, pe Dan Barna și pe Dacian Cioloș pentru a se asigura ca viitorul guvern…