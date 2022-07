Stiri pe aceeasi tema

- Producerea de energie verde trebuie sa devina o prioritate de indata pentru autoritatile locale, atat pentru consum propriu, cat si pentru comercializare, mai ales in conditiile cresterii insemnate a preturilor la utilitati din ultima vreme, a declarat marti, la Brasov, ministrul Investitiilor si Fondurilor…

- Marcel Bolos a prezentat, vineri, la finalul sedintei de Guvern, mai multe masuri adoptate de catre Executiv. “O prima directie de actiune este cea legata de eficienta energetica pentru IMM-uri, asa incat IMM-urile vor putea accesa granturi cu valori cuprinse intre 50.000 de euro si 500.000 de euro…

- Prin ordin al ministrului proiectelor și investițiilor europene, Marcel Boloș, deputatul PNL de Maramureș , Bota Calin, a fost numit consilier onorific al ministrului pentru relația cu autoritațile publice locale. „Mulțumesc ministrului Marcel Boloș pentru incredere ! Pentru mine e o mare bucurie sa…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat miercuri, la Profit News TV, despre o remaniere in cazul neindeplinirii jaloanelor din PNRR, ca avand in vedere ca discutam de stabilitatea financiara a Romaniei si de 10 miliarde de euro care trebuie sa intre in conturile…

- Romania ar putea incasa 3 miliarde de euro de la Comisia Europeana (CE), in baza cererii de plata numarul 1 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), transmisa la finele lunii mai, a declarat, marti, la Parlament, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos, informeaza…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, susține finanțarea externa a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Țara de Sus”, dand asigurari ca va include teritoriul in Acordul de Parteneriat dintre Romania și Comisia Europeana, a anunțat senatorul botoșanean Lucian Trufin.

- Președintele Klaus Iohannis a semnat deja decretul de revocare a lui Marcel-Ioan Bolos din funcția de ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, precum și decretul de numire in acest post a lui Sebastian-Ioan Burduja.De asemenea, șeful statului a semnat și decretul de numire a lui Marcel-Ioan…