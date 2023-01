Stiri pe aceeasi tema

- Ajutoarele pentru compensarea preturilor la energie - CINE și CUM le primește in 2023Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anunțat ca a fost aprobat modelul „cardului de energie”. Voucherul tiparit va fi distribuit de Poșta Romana și va oferi un ajutor pentru plata facturilor…

- Ministrul Investițiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a sustinut in cadrul emisiunii „Banii, azi” de la TVR INFO ca Romania trebuie sa rezolve „problema pensiilor nesimtite” pentru ca in caz contrar riscam sa nu incasam a treia a transa din PNRR.

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca Romania are un Program Operational de Sanatate aprobat pentru ceea ce inseamna serviciu public de sanatate, cu o valoare de 3,7 miliarde euro.

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) Marcel Boloș a facut, sambata seara, in emisiunea "Romania la apel", de la Realitatea PLUS, inventarul ajutoarelor oferite de stat pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, facand, totodata, și o trecere in revista a celor 4 categorii principale…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a afirmat ca exista ”un orizont de asteptare foarte mare” in ceea ce priveste programele pe fonduri europene privind digitalizarea, iar ghidul scos in consultare publica a primit multe observatii, in aceste conditii consultarea publica pe tema acestuia…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre absorbtia fondurilor europene, ca nu este multumit. Despre banii din PNRR, el a aratat ca astazi avem 6,3 miliarde euro, bani care sunt incasati, iar cererea a doua de plata,…

- Intrebat daca este multumit de absorbtia de fonduri europene din exercitiul anterior in special, ministrul Bolos a raspuns: ”Nu sunt multumit, este pacat ca banii acestia care sunt in risc de decomitere sa nu ii vedem in proiecte de autostrazi, in infrastructura de apa si canalizare”. El a precizat…

- Roșia Montana pe ruta satelor cu arhitectura tradiționala: 9,78 milioane euro pentru mai multe comunitați din mediul rural Roșia Montana pe ruta satelor cu arhitectura tradiționala: 9,78 milioane euro pentru mai multe comunitați din mediul rural Contractele de finanțare pentru alte 4 rute turistice…