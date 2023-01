Stiri pe aceeasi tema

- Distribuirea cardurilor de energie va incepe din 1 februarie, iar primele plati aferente ajutorului de incalzire se vor putea face din 20 februarie, a declarat, ieri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, citat de Agerpres. «Asa cum am promis, incepand cu data de 1 februarie…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anunțat ca la 1 februarie va incepe distribuirea cardurilor de energie, urmand ca primele plati aferente ajutorului de incalzire sa se poata face din 20 februarie. „Asa cum am promis, incepand cu data de 1 februarie va putea avea loc distribuirea…

- Ministrul Investitiilor a precizat ca in privinta PNRR, pe data de 15 decembrie 2022 a fost transmisa la Comisia Europeana cererea de plata numarul 2. ”Suntem in plin proces de validare cu Comisia a celor 55 de jaloane si tinte pe care le-am avut de indeplinit pentru trimestrul 1 si 2. Dupa cum stiti,…

- Marcel Bolos a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca are in plan si investitii in cabinete scolare. “Noi, la nivelul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, am derulat doua tipuri de investitii importante pentru astfel de situatii. Prima a fost cea a tabletelor scolare. Le-am inceput…

- Romania nu poate trimite o cerere de plata la Comisia Europeana fara sa aiba jaloanele „limpezite”, iar un refuz ar putea avea repercusiuni inclusiv asupra cursului de schimb valutar, a declarat ministrul PNL al investitiilor si proiectelor europene, Marcel Boloș, la briefingul sustinut miercuri, 14…

- A doua cerere de plata din PNRR, in valoare de 2,8 miliarde de euro, va fi transmisa joi oficial Comisiei Europene, dupa indeplinirea celor 51 de jaloane și ținte asumate pentru primele doua trimestre din acest an, a anunțat miercuri Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

- Marcel Boloș a anunțat luni ca Romania va avea un buget foarte generos la dispozitie pentru infrastructura spitalelor . Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene , Marcel Boloș, a anuntat ca Romania are un Program Operational de Sanatate aprobat pentru ceea ce inseamna serviciu public de sanatate,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre absorbtia fondurilor europene, ca nu este multumit. Despre banii din PNRR, el a aratat ca astazi avem 6,3 miliarde euro, bani care sunt incasati, iar cererea a doua de…