Cei care sambata, 27 mai, au trecut pragul complexului Shopping City Targu Mureș au avut parte de o adevarata "armata roșie", una extrem de pașnica, inarmata cu multa bunavoința și deschidere fața de sanatatea celor care au ales sa-și faca cumparaturile in Shopping City Targu Mureș. "Soldații" in roșu nu au fost altcineva decat voluntarii

- Peste 1.800 de persoane au participat sambata, 27 mai 2023, la Maratonul Resuscitarii, un eveniment care și-a propus educarea populației cu privire la importanța vitala a acordarii primului ajutor in situații de urgența. Organizat in premiera la Targu Mureș, maratonul s-a desfașurat simultan in doua…

- Maratonul Resuscitarii este o inițiativa a SMURD Cluj preluata la nivel național de Fundația pentru SMURD impreuna cu Departamentul pentru Situații de Urgența. Peste 100 medici, asistenți, paramedici, studenți la medicina și voluntari UPU-SMURD din mai multe județe susțin ateliere practice dedicate…

- Maratonul Resuscitarii are loc, astazi, la Targu Mureș pana la ora 20, la Shopping City Targu Mureș și Platoul Cornești. In parcarea mall-ului, a fost adus de la Cluj, Centrul Mobil de Instruire a Populației, unde producerea unei situații de urgența poate fi simulata audio și video. Participanții sunt…

- Maratonul Resuscitarii va avea loc la Targu Mureș in 27 mai, in intervalul orar 10:00-20:00 la – Shopping City Targu Mureș și la Platoul Cornești. Participarea la eveniment este GRATUITA și nu necesita inscriere in prealabil. Ce este Maratonul Resuscitarii? Maratonul Resuscitarii este o inițiativa a…

