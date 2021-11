Stiri pe aceeasi tema

- „Datoria noastra este sa crestem progresiv capacitatea de vaccinare asa incat in urmatoarele saptamani sa putem atinge rata de 70% persoane vaccinate din populatia adulta. In acest moment, rata de acoperire vaccinala este de 40% la populatia adulta, de peste 18 ani. Pentru ca in aceste zile oamenii…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romana, Valeriu Gheorghița, a anunțat ca Romania a depașit pragul de 40% de persoane cu varsta de peste 18 ani care s-au vaccinat impotriva Covid-19, intr-o conferința de presa organizata duminica. Dorința de vaccinare in Romania a crescut considerabil in ultimele…

- Maraton al vaccinarii, in Capitala Foto: Arhiva. Un nou maraton al vaccinarii se va desfașura la sfârșitul acestei saptamâni în Capitala. De vineri dimineața, începând cu ora 8:00, pâna luni, la aceeași ora, se vor administra non-stop toate tipurile…

- In perioada 22-25 octombrie, in București, are loc un nou maraton de vaccinare anti-coronavirus. Maratonul incepe vineri dimineața la ora 8.00 și ține pana luni dimineața. șase centre din Capitala vor funcționa non stop in acest interval. Maratonul se desfașoara in șase centre de vaccinare din București…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare a declarat duminica, la Digi 24, ca personalul medical care primeste cereri pentru eliberarea de certificate de vaccinare false trebuie sa anunte autoritatile. „Oamenii uita, dand acești bani, ca iși cumpara, de fapt, riscul de a se imbolnavi,…

- Politistii din Timis au deschis joi, 26 august, o ancheta dupa ce mai multi pacienti cu forme severe de COVID-19 au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, desi detineau certificate de vaccinare. Politistii vorbesc de metoda ”vaccinului la chiuveta” folosita de unii…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghita, considera ca, la opt luni de la debutul campaniei de imunizare, nu mai este "acceptabil" ca in spitale sa se mai dezvolte focare de COVID-19. El afirma ca sunt medici care nu doresc sa se vaccineze pe motiv ca se pot…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca valul patru nu se justifica atata timp cat avem vaccin și a subliniat ca nicio alta masura nu ne scapa de pandemie. Premierul a susținut ca Romania a trecut prin valul trei mai bine decat alte țari care au impus restricții, informeaza G4media . Referindu-se…