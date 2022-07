Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 27 iunie 1953, dupa suferințe atroce in condiții de exterminare, intr-o celula mizera, umeda și rece a penitenciarului de la Sighet, pleca la Domnul ”Episcopul tinerilor”, cel mai tanar dintre episcopii martiri ai Bisericii Romane Unite cu Roma: episcopul dr. Ioan Suciu. Nascut la Blaj,…

- Doliu in muzica populara romaneasca. Ștefan Petreuș, cunoscutul interpret al formației Frații Petreuș, a incetat din viața la varsta de 82 de ani. Imediat, comentariile de regret au inceput sa apara pe paginile de socializare, acolo unde fanii formației Frații Petreuș au ținut sa transmita un gand pentru…

- Creștinii sarbatoresc astazi Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul, ultimul profet al Vechiului Testament, cel care a pregatit venirea in lume a lui Iisus Hristos, un mare dar pentru umanitate. Din relatarea Evangheliei sarbatorii de astazi, creștinii ar trebui sa invețe ca speranța in Dumnezeu nu trebuie…

- Vesti triste pentru comunitatea ortodoxa din Satulung. Preotul vasile Bud, fost paroh al bisericii „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril” din Satulung, a trecut la cele vesnice. „Cu regret si durere in suflet, dar cu nadejdea in mila si mangaierea care vin de la Dumnezeu, aducem la cunoștința ca Parintele…

- Azi, 29 mai, pe rețelele de socializare a aparut informația conform careia, , profesorul Gheorghe Danci a trecut la cele veșnice la varsta de 56 de ani. Gheorghe Danci era un cadru didactic respectat, fost inspector de poliție și fost șef al Serviciului Pașapoarte. Dumnezeu sa-l odihneasca! Sincere…

- Inființat prin Decret Episcopal de catre Episcopia Greco-Catolica de Maramureș, Sanctuarul Martirilor și Marturisitorilor Romani ai Secolului XX deține personalitate juridica și are sediul in Sighetu Marmației, strada Avram Iancu, nr. 229. Pe pamantul pe care ne rugam de mai bine de 20 de ani la pelerinajele…

- Doru Lazar, vicepreședinte Consiliul Județean Maramureș, a fost astazi la evenimentul “Paști in Maramureș”, care se afla anul acesta la a VIII-a ediție și prin care este promovata autenticitatea Sarbatorii Invierii Domnului petrecuta in Maramureș, informeaza Consiliul Județean. Paștele in Maramureș…

- Stabilit in China in 2010, acolo unde s-a angajat ca expert strain in cadrul Grupului de Tehnologie si Educatie Xin Dong Fang (New Oriental) din Beijing, profesorul clujean Marius Balo era convins ca viața sa intra intr-o noua etapa, iar implinirile profesionale nu aveau cum sa lipseasca. Numai ca totul…