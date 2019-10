Stiri pe aceeasi tema

- Un strat de cativa centimetri de zapada s-a depus in zona montana inalta, la altitudini de peste 1.200 de metri, iar pe DN 18, care traverseaza Muntii Rodnei, facand legatura intre judetele Maramures si Suceava, s-a intervenit cu material antiderapant, a precizat, joi, purtatorul de cuvant al CJSU…

- In cursul serii si al noptii trecute au cazut precipitatii sub forma de ploaie pe arii extinse in judet. In zona montana inalta, la altitudini de peste 1200 de metri a nins. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata in 24 de ore a fost de 5l/mp la Targu Lapus. Precipitatii sub forma de ninsoare…

- Targul Mesterilor Populari are loc pe Esplanada Teatrului Național „Marin Sorescu”, Piața „William Shakespeare”, Craiova, in perioada 25-27 octombrie. Targul Meșterilor Populari reunește la Craiova de 42 de ani, diversitați și pluritați culturale tradiționale din intreaga țara, in pavilioanele special…

- Stratul de zapada depus in cursul noptii de duminica spre luni, in Muntii Rodnei, depaseste 4 centimetri, iar temperatura exterioara atat in zona de munte, cat si la campie este sub 0 grade, a precizat, luni, purtatorul de cuvant al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures, Dan…

- Odata cu scaderea temperaturilor, in zonele inalte ale judetului a nins, astfel ca pe Varful Iezer stratul de zapada a ajuns la 4 centimetri. De asemenea, in Baia Mare si Ocna Sugatag a fost cel mai frig noaptea trecuta. “In zona montana inalta au cazut precipitatii sub forma de ninsoare. Stratul de…

- Cei doi turisti polonezi rataciti in Muntii Rodnei, in vecinatatea Varfului Prislop, la o altitudine de 1.400 de metri, au fost recuperati, miercuri, de o echipa mixta formata din jandarmi montani, pompieri si salvamontisti, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean…

- Polițiștii din Campeni au confiscat 16,9 metri cubi de material lemnos transportat ilegal. Șoferul camionului a fost amendat. Potrivit IPJ Alba, vineri, in jurul orei 18.15, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, in timp ce acționau impreuna cu reprezentanți ai Ocolului Silvic Valea Arieșului…

- Un politist a fost gasit impuscat in cap luni seara. Este vorba despre un agent in varsta de 32 de ani, din cadrul Secției de Poliție Rurala Darmanești. El a fost gasit impușcat in mașina personala pe un deal de la marginea cartierului Burdujeni din Suceava. Colegii lui s-au sesizat dupa un mesaj postat…