Maramureș: 4.231 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor susține Evaluarea Națională, sesiunea 2-27 iunie 2020 La Evaluarea Naționala din sesiunea 2-27 iunie 2020 s-au inscris 4.231 de absolvenți ai clasei a VIII-a, conform situației centralizate de catre Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. Examenul incepe luni, 15 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Miercuri, 17 iunie, se desfașoara proba la Matematica. 129 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor susține joi,18 iunie, proba la Limba și literatura materna. Probele pentru examenele naționale incep la ora 9:00 și se vor desfașura in 111 centre de examen. Primele rezultate vor fi comunicate marți, 22 iunie, pana la ora 14:00 (in centrele… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

