- Un numar de 19 persoane care au incalcat prevederile ordonantelor militare, participand la o ceremonie religioasa pe malul paraului Barsau, au fost amendate de lucratorii din cadrul Politiei Orasului Somcuta Mare, a precizat, miercuri, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca.

- Suma totala a sancțiunilor ridicate se ridica la 38.000 de lei. Amenzile au fost aplicate de catre polițiștii din Șomcuta Mare. Informația a fost confirmata de Comitetul Județean de Urgența (CJSU) Maramureș in aceasta dimineața. CJSU Maramureș: ”Polițiști din cadrul Poliției Orașului Șomcuta Mare au…

- Un preot care oficia o slujba religioasa cu peste 30 de persoane in comuna Recea, Maramureș, a fost amendat de politisti cu 20.000 de lei. Politistii care patrulau, vineri seara, in comuna Recea, judetul Maramures, au constatat ca in biserica se oficia o slujba religioasa la care au participat peste…

- 82 de persoane care au venit din Italia in ultimele zile se afla in izolare, in judetul Maramures. In prezent nu exista nicio persoana in carantina. “Pentru buna informare a opiniei publice, va comunicam ca, la aceasta ora, in judetul Maramures sunt 82 de persoane in izolare si nicio persoana in carantina.…

