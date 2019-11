Stiri pe aceeasi tema

- Mara Banica și-a sarbatorit ieri ziua de naștere, iar cand spunem ”sarbatorit” ne referim la o adevarata petrecere. Invitați de seama, muzica buna și preparate pe masura, insa cel mai așteptat a fost tortul care a fost impresionat.

- Ela Craciun pregatește o petrecere mai puțin obișnuita. Vedeta iși aniverseaza baiețelul, pe Nicholas, care a implinit recent un an, cu o petrecere la care a invitat și mamicile din mediul virtual, alaturi de copiii lor. Evenimentul va avea loc sambata, 9 noiembrie, intr-un mall din Capitala. Acolo…

- Cei doi tineri din Topoloveni - Arges care anul trecut au violat o fata de 19 ani la petrecerea de majorat a unuia dintre ei au primit pedepse definitive. Unul a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare, iar celalalt a fost trimis intr-un centru educativ pentru ca la data faptelor era minor.

- O mama de 47 de ani se distra cu prietenii fiului ei. In realitate, petrecerile cu alcool și droguri sfarșeau in dormitorul ei cu partide de amor fierbinți. Detalii neașteptate au ieșit la iveala in timpul anchetei.

- Vedeta argentiniana a echipei FC Barcelona, Lionel Messi (32 ani), a primit, miercuri, pentru a sasea oara in cariera sa, trofeul ”Gheata de Aur”, atribuit celui mai prolific marcator din campionatele europene, scrie AFP. Capitanul catalanilor a reusit in sezonul trecut sa marcheze 36 de goluri in La…

- Actrita Juliette Binoche va fi recompensata pentru intreaga activitate de Academia Europeana de Film (EFA) cu distinctia European Achievement in World Cinema Honor, potrivit site-ului hollywoodreporter.com, scrie Agerpres. Vedeta franceza, cunoscuta pentru rolurile din ''The English Patient'', ''Chocolat''…

- Actrița americana Jennifer Aniston a fost nevoita sa slabeasca 14 kilograme pentru a juca rolul Rachel din serialul de mare succes "Prietenii tai". Dezvaluirea a fost facuta de Saul Austerlitz intr-o carte care este dedicata serialului "Friends" (Prietenii tai). In “Generation Friends: An Inside Look…

- Antena 3 a prezentat imagini fabuloase de la intalnirea liberalilor cu președintele Iohannis la Școala de vara a Tineretului Național Liberal. ”Azi, il avem alaturi de noi pe acela pe care l-aș descrie -...