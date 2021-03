MApN publică datele privind vaccinarea în centrele proprii. Din ce categorii fac parte cele 33.000 de persoane imunizate Ministerul Apararii Naționale a facut publice datele privind vaccinarea in centrele pe care le coordoneaza, dupa seria de declarații publice care, arata reprezentanții acestuia, „acrediteaza ideea ca instituția nu ar respecta regulile și prioritațile stabilite in cadrul campaniei naționale de vaccinare”. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Biroul de presa al MApN, pana acum […] Citește MApN publica datele privind vaccinarea in centrele proprii. Din ce categorii fac parte cele 33.000 de persoane imunizate in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

