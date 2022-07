MApN: Mina marină din raionul maritim Eforie a fost distrusă Mina marina din raionul maritim Eforie, aflata in deriva la o distanta de aproximativ 2 mile marine, in largul tarmului romanesc, a fost distrusa, au informat reprezentantii Ministerului Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, scafandrii de lupta EOD au executat, duminica seara, o misiune de interventie pentru neutralizarea si distrugerea unei mine marine, care se afla in deriva, la o distanta de aproximativ 2 mile marine (3,6 km), in largul tarmului romanesc, travers de Eforie. Captura video: Stirile TVR Online/ youtube.com „Echipa de scafandri ai Fortelor Navale si-a inceput misiunea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe imagini de la acțiunea de distrugere a minei marine de tip YAM gasite duminica seara plutind in deriva la o distanta de 3,6 km de Eforie au fost publicate de Forțele Navale Romane, pe pagina de Facebook. In imagini, se vede cum echipa de scafandri alcatuita din cinci militari special antrenați…

- O echipa de scafandri de lupta din cadrul Fortelor Navale Romane, specializati in dezamorsarea si distrugerea dispozitivelor explozive, au distrus o mina marina care se afla in deriva, la o distanta de aproximativ doua mile marine (3,6 km), in largul tarmului romanesc, travers de Eforie.

- O echipa de scafandri de lupta EOD, din cadrul Fortelor Navale Romane, specializati in dezamorsarea si distrugerea dispozitivelor explozive, executa astazi 31 iulie, o misiune de distrugere a unei mine marine, aflata in deriva, la o distanta de aproximativ 2 mile marine 3,6 km , in largul tarmului romanesc,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a respins ”ferm”, joi, demersul vicepresedintelui Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, care a publicat pe o retea de socializare „o harta care atribuie, in mod fantezist, teritorii ale Ucrainei Romaniei si altor state vecine Ucrainei”. Potrivit…

- Fortele Navale Romane au informat, printr-un comunicat de presa, ca spatiul naval al tarii este monitorizat permanent, iar dupa inceperea conflictului din Ucraina, 11 nave militare si doua elicoptere Puma Naval desfasoara, zilnic, prin rotatie, misiuni de cercetare, pe mare si la gurile Dunarii, intr-un…

- Fortele Navale Romane informeaza, intr-un comunicat de presa transmis miercuri, ca spatiul naval al tarii este monitorizat permanent, iar dupa inceperea conflictului din Ucraina, 11 nave militare si doua elicoptere Puma Naval desfasoara, zilnic, prin rotatie, misiuni de cercetare, pe mare si la gurile…

- Romania va trimite in Ucraina 385.000 de masti chirurgicale, aproape 40.000 de viziere si 8.150 de combinezoane medicale, in urma unei hotarari adoptate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. De asemenea, CNSU a aprobat scoaterea de la rezervele de stat a unor produse alimentare destinate…

- Presedintele Republicii Federale Germane, Frank-Walter Steinmeier, efectueaza o vizita in Romania, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, in contextul crizei de securitate pe care o traversam in urma invadarii Ucrainei de catre Federatia Rusa.