- In urma exploziei, au fost raniti sergentul Adrian Ioan Czifrak si caporalul clasa a II a Iosif Ioan Reman.Doi militari din cadrul Batalionului 191 Protectia Fortei "Golden Lions" au fost raniti miercuri, 21 octombrie, in Afganistan, in jurul orei 19:32, ora Romaniei, in timpul unei misiuni de patrulare…

- Au trecut trei ani de la incidentul in urma caruia militarul buzoian Madalin Stoica a cazut la datorie, in timp ce efectua o misiune de patrulare in teatrul de operații din Afganistan. Convoiul in care se afla soldatul buzoian a fost atacat de un autovehicul capcana. „Eroii nu mor niciodata! Sublocotenentul…

- Doi frați din Maieru, militari de cariera și implicați in importante misiuni in Afganisthan, au avut parte de o intalnire emoționanta pe aeroport. Este vorba despre Anca și Ovidiu Candale, care s-au revazut dupa șase luni, in baza militara: „De fiecare data cand ne vedem colegii ca pleaca la sfarșitul…

- „Aștept acest moment de 10 ani, de cand eram la liceul militar și am ascultat pentru prima data intamplari dintr-un teatru de operații.” , este una dintre marturiile unui tanar militar, aflat in misiune in Afganistan, despre care Divizia 2 Infanterie “Getica” Buzau a scris in aceasta dimineața, pe pagina…