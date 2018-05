Stiri pe aceeasi tema

- Herman Berkovits a fost numit consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila, potrivit unei decizii publicata la sfarșitul saptamanii trecute in Monitorul Oficial. Activitatea lui este neremunerata, potrivit deciziei premierului Viorica Dancila. Pe 15 aprilie 2015, Herman Berkovits a fost numit…

- Decizia de numire in functa de consilier de stat a Oanei Gianina Bulai a fost luata de catre premierul Viorica Dancila si a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Oana Gianina Bulai este administratorul public al judetului Neamt, functie pe care o ocupa de un an. Ea a fost si consilier judetean,…

- Oana Gianina Bulai a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. In anul 2017, Oana Gianina Bulai a detinut functia…

- Andrei-Marius Diamescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Diamescu a detinut in 2016 functia de director al…

- Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata vineri in Monitorul Oficial. In 2014, Iuliana Mihaela Zobuian a detinut functia de director de cabinet al ministrului…

- Fostul mare fotbalist, Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului printr o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial, informeaza Agerpres.ro. Printr o alta decizie de marti a…