Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 360. Statele membre ale Uniunii Europene analizeaza mijloacele pentru a realiza achizitii comune de munitii pentru Ucraina, iar subiectul va fi pe agenda reuniunii de luni de la Bruxelles a ministrilor europeni de Externe.

- Razboi in Ucraina, ziua 359. Ministrul israelian de Externe, Eli Cohen, a venit joi la Kiev, unde s-a intalnit cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, iar apoi a fost primit de presedintele Volodimir Zelenski.

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat, marti, 14 februarie, la Bruxelles, ca invazia Rusiei in Ucraina a reprezentat un test pentru intreaga lume, un test care va dainui peste veacuri, relateaza BBC și News.ro . „In urma cu un an, Putin s-a gandit ca in cateva zile fortele sale vor…

- In data de 25 februarie, de la ora 19:00, va avea loc un concert-eveniment organizat impreuna cu Orchestrele și Corurile Radio Romania, pe scena Salii Radio. Avand titlul Viața intr-o valiza, evenimentul va sublinia drama prin care milioane de oameni au fost nevoiți sa iși paraseasca țara, luand cu…

- Invazia pe scara larga a Rusiei in Ucraina „a avut pana acum doar invinși”, a declarat premierul Ungariei, afirmand ca „ambele parți și economia europeana” au fost afectate de agresiunea Moscovei și folosind ocazia pentru a ataca din nou Bruxelles-ul pentru sancțiuni, transmite presa romana.

- In stilul consacrat al summit-urilor desfasurate sub egida Consiliului European, se va incerca afisarea unei solidaritati incurajatoare intre membrii UE si partenerii lor din sud-estul Continentului. Reuniunea la varf Uniunea Europeana - Balcanii de Vest, programata ieri la Tirana, a marcat o binevenita…