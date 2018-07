Stiri pe aceeasi tema

- Protestatari au lansat vineri pe cerul Londrei, lânga cladirea parlamentului britanic, un balon portocaliu de sase metri reprezentându-l pe Donald Trump ca pe un bebelus în scutece, informeaza agentia de presa dpa. "Sistemul strâmb, fals, a aruncat cu tot…

- Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord implineste azi 92 de ani. Regina Elisabeta a II-a (Elizabeth Alexandra Mary de Winsdor) s-a nascut la 21 aprilie 1926, la Londra, fiind fiica printului Albert, duce de York, viitorul rege George al VI-lea,…