- Ceea ce era de asteptat s-a intamplat. Piata Traian incepe sa rasune a manele si dedicatii, in cadrul asa-zisului “Targ de Produse Traditionale”, organizat in aceasta locatie de catre Ionut Nasleu, sfatuitorul primarului Nicolae Robu si prietenul interlopilor din oras. Si astfel, Timisoara a mai facut…

- Sala Capitol a Filarmonicii „Banatul” din Timișoara a fost astazi dupa-amiaza luata cu asalt de angajații primariei Timișoara și a șefilor de deconcentrate dupa ce primarul Nicolae Robu i-a convocat pe toți la o prezentare anti-corupție, eveniment organizat de Serviciul Județean Anticorupție Timiș al…

- Ionuț Nasleu, fostul consilier al primarului Nicolae Robu și director al Piețe SA, a fost audiat joi seara la DIICOT Timișoara. Nasleu a fost audiat, ca martor, joi seara, intr-un dosar de fapte cu violența, in care sunt cercetați membrii aceleași grupari ca in dosarul cu traficul de cocaina și camatarie.…

- Zona Traian este, fara doar și poate, una dintre cele mai deplorabile din oraș. E plina de raufacatori, de cladiri degradate, pavaj distrus și mizerie, fapt recunoscut și de primarul Nicolae Robu, care in urma cu mai bine de un an ne promitea intervenții serioase acolo. Singurele intervenții facute…

- Forfota mare, in jurul orei 16.00, in Piața Traian din Timișoara. Acest loc a fost mai neincapator ca niciodata. Numeroși cetațeni, mai ales persoane ieșite la pensie sau aflate aproape de varsta pensionarii, s-au adunat in piața pentru a participa la Targul de Produse Tradiționale. Este primul eveniment…