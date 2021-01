Stiri pe aceeasi tema

- Juventus și Genoa se intalnesc acum, in optimile de finala ale Cupei Italiei. Partida a inceput la ora 21:45, e liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Look Sport+. Fundașul central Radu Dragușin (18 ani) este titular la Juventus. ...

- AC Milan s-a calificat in sferturile Cupei Italiei, dupa un meci dramatic cu Torino, decis la penalty-uri, 5-4, acolo unde Ciprian Tatarușanu a fost decisiv. Portarul roman de 34 de ani a fost titular in meciul disputat pe San Siro și va fi cu siguranța titular și in sferturi, dupa ce principalul portar…

- Ciprian Tatarușanu (34 de ani) a fost integralist la AC Milan in meciul cu Torino 0-0 (5-4 la penalty-uri), din „optimile” Cupei Italiei. Calificarea s-a decis la lovituri de departajare, unde Tatarușanu a fost decisiv, intervenind in fața lui Rincon. Chiar daca duelul a fost dominat in genere de Milan,…

- Fostul fotbalist Alexandru Bourceanu, 35 de ani, a comentat mutarea lui Ciprian Tatarușanu la AC Milan, echipa sa favorita. Bourceanu și Tatarușanu au jucat impreuna la FCSB și la naționala. "Nu stiu ce s-a intamplat de s-a retras. Dar e clar ca Tatarusanu e cel mai bun portar al Romaniei. E decizia…

- Gabi Balint a analizat decizia lui Ciprian Tatarușanu de a se retrage de la echipa naționala, dupa 1-1 cu Irlanda de Nord, in Liga Națiunilor și a incercat sa motivele avute de portarul lui AC Milan. „E dorința lui și trebuie respectata. A considerat ca e momentul sa se retraga. In ultimul timp nici…

- AC Milan primește vizita lui AS Roma in etapa a cincea a Serie A, iar Ciprian Tatarușanu va apara poarta rossonerilor dupa ce Donnarumma a fost depistat pozitiv cu Covid-19. Partida va putea fi urmarita pe TV Telekom Sport 2, Digi Sport 2, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. AC Milan se situeaza pe prima…

- AC Milan, liderul neinvins din Serie A, va juca in aceasta seara pe teren propriu cu AS Roma, iar Ciprian Tatarușanu are șansa sa debuteze la „diavoli”. AC Milan - AS Roma e azi, de la 21:45, Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP. ...

- CHIȘINAU, 18 oct – Sputnik. Ronald Koeman a suferit prima infrangere ca antrenor al Barcelonei, 0-1 cu Getafe, meci la finalul caruia a acuzat arbitrajul, dar și atitudinea jucatorului echipei adverse, Allan Nyom. Getafe a primit penalty in minutul 55, iar Mata a transformat de la punctul…