Mandatul de arestare a lui Putin pune ”beţe-n roate” Africii de Sud în organizarea summitului BRICS din august, afirmă Pretoria ”Toti sefii de stat trebuie sa asiste la summit, Insa, acum, avem bete-n roate din cauza mandatului de arestare al Curtii Penale Internationale (CPI)”, a declarat inttr-o conferinta de presa un purtator de cuvant al presedintiei sud-africane, Vincent Magwenya. ”Ceea ce impune asta sunt alte dispozitii, pentru a vedea cum sa tinem cont de acest lucru, iar aceste dispozitii sunt in curs. Odata ce vor fi luate se vor face anunturile necesare”, a anuntat el, fara sa faca alte precizari. Aceasta tara din Africa australa, care intretine relatii stranse cu Rusia, gazduieste in august un summit BRICS,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mandatul international de arestare pe numele lui Vladimir Putin ne pune ”bete in roate”, a afirmat miercuri, 12 aprilie, purtatorul de cuvant al presedintelui sud-african Cyril Ramaphosa, a carui tara urmeaza sa gazduiasca in luna august un summit al tarilor BRICS, in prezenta presedintelui rus, relateaza…

- Africa de Sud a admis miercuri, 12 aprilie, ca mandatul internațional de arestare emis pe numele președintelui rus Vladimir Putin de catre Curtea Penala Internaționala (CPI) reprezinta o „piedica” inainte de summitul BRICS care va avea loc in august in aceasta țara, informeaza AFP, potrivit The Moscow…

- Ungaria nu l-ar aresta pe presedintele rus Vladimir Putin daca acesta ar intra in tara, a declarat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, adaugand ca un astfel de demers nu ar avea niciun temei legal, in ciuda faptului ca pe numele liderului rus exista un mandat de arestare emis de Curtea…

- Comitetul de ancheta din Rusia a anunțat luni, 20 martie, ca a deschis un dosar penal impotriva procurorului-șef și judecatorilor Curții Penale Internaționale (CPI) care au emis un mandat de arestare pe numele președintele rus Vladimir Putin sub acuzația de crime de razboi, transmite Reuters.Comitetul,…

- Luni, 20 martie, China a cerut Curtii Penale Internationale (CPI) sa evite ”dubla masura”, dupa emiterea de catre acest tribunal a unui mandat de arestare impotriva presedintelui Rusiei, Vladimir Putin , potrivit AFP si Agerpres . Putin este acuzat de CPI, care are sediul la Haga, in Olanda, de crima…

- Suntem in ziua 388 a razboiului pe scara larga inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Curtea Penala Internaționala (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, susținand ca deportarea forțata a copiilor ucraineni de catre Moscova este o crima de razboi. Kremlinul spune ca „mandatele…

- Curtea Penala Internationala (CPI) a emis vineri un mandat de arestare impotriva presedintelui rus Vladimir Putin pentru responsabilitatea sa in ceea ce priveste presupusele crime de razboi comise in Ucraina, de la declansarea invaziei ruse la scara larga in tara vecina, relateaza Reuters si AFP. „Astazi,…

- Curtea Penala Internationala (CPI) vrea sa deschida doua cazuri de crime de razboi privind invazia Ucrainei de catre Rusia si urmeaza sa emita mandate de arestare pe numele mai multor persoane, potrivit unor fosti si actuali oficiali la curent cu aceasta decizie, care nu au fost autorizati sa vorbeasca…