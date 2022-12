Mandatul de arestare a lui Alexander Adamescu a fost revocat de tribunalul unde ar fi dat mită Magistrații de la Tribunalul București au decis revocarea mandatului internațional de arestare emis pe numele lui Alexander Adamescu. El este cercetat pentru complicitate la dare de mita unor judecatori de la instituția care a decis sa nu incerce sa il mai aduca in țara. El este cautat pentru a fi judecat pentru complicitate la dare de mita in dosarul in care tatal sau, Dan Adamescu, a fost condamnat la 4 ani și 4 luni. Motivul: a dat șpaga zeci de mii de euro unor judecatori corupți de la Tribunalul București pentru a-i favoriza firmele in dosarele de insolvența, conform ziare.com . Este a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

