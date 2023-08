Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul special american Jack Smith, care-l investigheaza pe fostul presedinte Donald Trump, a obtinut in ianuarie un mandat de perchezitie pentru contul de Twitter al acestuia, dar reteaua sociala a refuzat sa se conformeze dispozitiei, a anuntat miercuri o curte de apel din SUA, transmite Reuters.

- Partea superioara a unei macarale a luat foc si s-a prabusit miercuri pe o strada din cartierul newyorkez Manhattan, ranind patru civili si doi pompieri, informeaza Reuters. Pompierii si serviciile de salvare au venit la fata locului chiar in momentul caderii macaralei, aparent in raspuns la incendiul…

- OpenAI, compania din spatele ChatGPT, susținuta de Microsoft, nu are planuri de a se lista la bursa prea curand, a declarat directorul executiv Sam Altman, noteaza Reuters. „Cand vom dezvolta o super-inteligența, este posibil sa luam unele decizii la care majoritatea investitorilor s-ar uita foarte…

- Guvernatorul statului american Florida, Ron DeSantis, isi va anunta miercuri candidatura in alegerile primare republicane in cadrul unei discutii in direct pe Twitter cu Elon Musk, au declarat marti surse familiare cu intentiile sale, potrivit Reuters si AFP. DeSantis va deveni imediat cel mai important…

- Google, parte a grupului Alphabet, a declarat marti ca va sterge conturile care au ramas neutilizate timp de doi ani, incepand din decembrie, in incercarea de a preveni amenintarile de securitate, inclusiv hackurile, transmite Reuters.Compania a spus ca, daca un cont Google nu a fost utilizat…