Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, a confirmat ca exista doua protocotoale incheiate de SRI cu Inalta Curtea de Casație și Justiție, la unul dintre ele participand și Parchetul General.

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat miercuri ca va solicita Serviciului Roman de Informatii toate documentele secrete care au stat la baza redactarii protocolului dintre institutie si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie,…

- Miercuri, 4 aprilie 2018, vicepreședintele CSM, Codruț Olaru, a anunțat in cadrul ședinței de plen a CSM ca, asemenea Parchetului General, Inspectia Judiciara (IJ) si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au incheiat protocoale de cooperare cu Serviciul Roman de Informatii.

- Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a anuntat, in sedinta plenului Consiliului de miercuri, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie, Inspectia Judiciara, CSM si Parchetul General au incheiat protocoale cu serviciile, celelalte entitati din justitie neavand astfel de protocoale.

- Serviciul Roman de Informatii a publicat vineri pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale.Citește și: Radu Tudor, ipoteza EXPLOZIVA, dupa publicarea protocolului…

- "Se lucra in echipele comune ori in aceste echipe comune, tintele erau luate de Serviciu in atentia sa. Cheltuielile facute de SRI erau imputabile ca si cheltuieli judiciare, adica intrau in sarcina statului, indiferent daca Serviciile nu gaseau nimic. Un lucru mizerabil e ca Parchetul, cu toate…

- Serviciul Roman de Informatii a publicat vineri pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul...

- Serviciul Roman de Informatii a publicat vineri pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul...