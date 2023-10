Manchster United s-a impus la limita pe terenul lui Sheffield United, 2-1, intr-un meci din etapa a 9-a din Premier League. Chiar in ziua in care legenda clubului, Sir Bobby Charlton, a murit, trupa lui Erik Ten Hag a obținut o victorie pe care i-au dedicat-o fostului mare fotbalist. Dupa un inceput echilibrat, meciul s-a incins la jumatatea primei reprize. Mai intai, gazdele au deschis scorul, in minutul 28. Scott McTominay a deschis scorul. ...