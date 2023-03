Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool a caștigat duminica cu 7-0 derby-ul rundei a 26-a din Premier League impotriva lui Manchester United. Dupa o prima repriza echilibrata, cormoranii s-au dezlanțuit, marcand de 6 ori in partea secunda. Gakpo, Nunez și Salah au reușit cate o dubla.

- Liverpool - Manchester United, meci contand pentru etapa a 26-a din campionatul Angliei, este programat, duminica, 5 martie, de la ora 18:30, pe Anfield, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

