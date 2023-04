Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United s-a impus pe Old Trafford in fața celor de la Brentford (1-0), in urma unui duel controlat de „diavolii roșii”. Tot miercuri seara, Newcastle a obținut un nou succes, de aceasta data pe terenul celor de la West Ham United (5-1).

- Miliardarul britanic Jim Ratcliffe a afirmat ca nu intentioneaza sa plateasca un pret "stupid" pentru Manchester United, inainte de termenul limita de miercuri pentru a doua serie de oferte de cumparare a clubului de fotbal din Premier League, informeaza Reuters, relateaza Agerpres.Ratcliffe, fan…

- Arsenal Londra și-a pastrat avansul de 5 puncte in fruntea clasamentului din Premier League, dupa o victorie clara cu 3-0, duminica, in deplasare la Fulham, in timp ce Manchester United a remizat cu Sothampton și s-a distanțat la 11 puncte de locul doi, o

- Manchester United a suferit prima infrangere in Premier League de la sfarșitul lunii ianuarie incoace. Baieții lui Erik ten Hag au fost surclasați de Liverpool (7-0), care a marcat de 7 ori in poarta lui David De Gea.

- Gary Neville (48 de ani), fostul mare fundaș al lui Manchester United, a spus despre transferul lui Casemiro (31 de ani), mijlocașul brazilian al „diavolilor roșii” pe Old Trafford, ca nu a fost unul inteligent, in ciuda evoluțiilor bune pe care sud-americanul le-a avut in tricoul trupei din Manchester.…

- Manchester United s-a impus, duminica dupa-amiaza, pe teren propriu, in fața celor de la Leicester City, scor 3-0, in runda cu numarul 24 din Premier League. Prima mare ocazie a partidei a venit in minutul 9, prin Harvey Barnes. Mijlocașul lui Leicester City a fost lansat in adancime de Kelechi Iheanacho,…

- Manchester United a caștigat la Leeds in etapa 23 din Premier League, 2-0, și a urcat pentru moment pe locul 2 in campionatul de elita din Anglia. In urma cu 4 zile, pe 8 februarie, Manchester United și Leeds s-au infruntat pe „Old Trafford”, intr-o restanța din etapa 8 de campionat. A fost 2-2, dupa…

- Manchester United a semnat cu Wout Weghorst (30 de ani). Atacantul va juca pe Old Trafford sub forma de imprumut, pana in vara. Olandezul aparține de Burnely și a fost imprumutat la Beșiktaș din vara lui 2022. Astfel, dupa numai 6 luni, Weghorst se intoarce in Premier League. Pentru a-l putea aduce,…