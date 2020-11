Stiri pe aceeasi tema

- Jurgen Klopp (53 de ani) a vorbit inaintea duelului cu Manchester City din Premier League despre meciul pierdut sezonul trecut cu 4-0, pe Etihad Stadium, și a tras un semnal de alarma pentru jucatorii sai. Dupa ce in sezonul trecut Liverpool a ratat șansa de a caștiga titlul de campioana chiar pe terenul…

- Formatia Southampton a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Newcastle, si este lider in Premier League.Golurile au fost marcate de Adams (7) si Armstrong (82), potrivit news.ro. Citește și: Atac de ultima ora al lui Gheorghe Piperea: Justiția nu poate dispune suspendarea…

- Etapa 5 din Premier League continua cu un nou meci interesant, intre Manchester City și Arsenal. Partida va incepe la ora 19:30 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport 1. Vezi AICI toate rezultatele și programul etapei #5 din Premier League Manchester City…

- Manchester United și Tottenham se intalnesc astazi, de la ora 18:30, in cel mai tare meci al etapei cu numarul 4 din Premier League. Partida e in direct pe Eurosport 1 și liveTEXT pe GSP.ro. Programul și rezultatele etapei #4 din Premier League live de la 18:30 » Man. United - Tottenham Click AICI…

- Liverpool - Leeds, meciul zilei in Premier League, se joaca azi, de la ora 19:30. Tragerea la sorți a partidelor din prima liga engleza a fost generoasa cu fanii care așteptau cu nerabdare inceperea noului sezon, programand in prima runda intalnirea dintre echipele lui Jurgen Klopp și Marcelo Bielsa.…

- Belgianul Kevin De Bruyne, component al echipei Manchester City, a fost ales jucatorul sezonului 2019/2020 in Premier League.Potrivit premierleague.com, mai erau nominalizati pentru acest trofeu Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold, Sadio Mane (Liverpool), Danny Ings (Southampton), Nick…

- Germanul Juergen Klopp, care a redus titlul de campioana a Angliei in vitrina lui FC Liverpool dupa o pauza de trei decenii, a fost ales antrenorul anului in Premier League, la capatul unui vot al publicului, combinat cu cel al unui juriu compus din specialisti, ale carui rezultate au fost date publicitatii…

- Supercupa Angliei la fotbal (Community Shield) se va juca anul acesta in premiera sub forma unui cuplaj, la masculin si feminin, pe stadionul londonez Wembley, in data de 29 august, a anuntat Federatia engleza (FA), citata de Reuters. Primul meci va opune castigatoarea Super Ligii feminine…