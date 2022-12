Stiri pe aceeasi tema

- Erling Haaland a revenit in forta pentru Manchester City, marcand dupa doar 9 minute in partida cu Liverpool. Starul norvegian isi continua forma de vis, chiar daca nu a fost prezent la Campionatul Mondial care s-a incheiat recent. Erling Haaland a deschis scorul in partida din Cupa Ligii Angliei. Manchester…

- Pep Guardiola a ieșit la atac, extrem de furios din cauza programului incarcat al echipei sale. Managerul lui Manchester City i-a criticat public pe șefii fotbalului, pe care i-a descris ironic drept “creierele mari”. Manchester City va juca impotriva lui Liverpool pe 22 decembrie, in optimile Cupei…

- In ultimul weekend dinainte de startul Campionatului Mondial din Qatar, sambata a adus o zi plina de fotbal in Premier League, Liverpool si Manchester City oferind spectacol. Napoli si Bayern Munchen evolueaza si ele in Italia, respectiv Germania. Cele mai importante faze ale zilei sunt pe www.as.ro!…

- Cele mai tari meciuri din Europa sunt in format LIVE SCORE pe www.as.ro. Evenimentul zilei este Barcelona – Almeria, ultimul meci din cariera lui Gerard Pique. Update 23.25: Barcelona – Almeria 2-0! Frenkie de Jong a inscris dupa o minge respinsa in fața de portarul advers. Update 23.20: Barcelona –…

- PSG – Marseille 1-0. Neymar a marcat golul victoriei, din pasa lui Mbappe! Tot astazi, Real Madrid a rapus Barcelona in El Clasico, cu 3-1. In Premier League, Liverpool a caștigat derby-ul cu Manchester City, scor 1-0, grație golului inscris de Mohamed Salah. Toate meciurile tari de astazi au fost transmise…

- Borussia Dortmund – Bayern 2-2 si AC Milan – Juventus 2-0 au fost meciurile „de foc” de astazi, din Europa. Toate rezultatele zilei, din campionatele puternice ale Europei, sunt aici. Erling Haaland a lovit din nou in Manchester City – Southampton 4-0. Norvegianul are cifre uluitoare: 20 de goluri marcate…

- Manchester City a invins-o pe Southampton, scor 4-0, și a urcat provizoriu pe primul loc in Premier League. Erling Haaland (22 de ani) a inscris și de aceasta data. Erling Haaland continua lupta cu recordurile in Premier League. Astazi, in fața „sfinților”, s-a incalzit mai greu. A asistat la reușitele…

- Darwin Nunez a oferit o declaratie surprinzatore despre Jurgen Klopp, dupa victoria lui Liverpool cu Rangers din Liga Campionilor. Starul uruguayan a declarat ca are probleme de comunicare cu managerul „cormoranilor”. Darwin Nunez traverseaza o perioada modesta la Liverpool. Atacantul a marcat un singur…