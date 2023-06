Stiri pe aceeasi tema

- Pep Guardiola (52 de ani), antrenorul lui Manchester City, a prefațat finala Champions League cu Inter Milano. Manchester City - Inter, finala Champions League, are loc sambata, de la ora 22:00, pe stadionul Ataturk din Istanbul. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima…

- Szymon Marciniak va arbitra in cele din urma finala Ligii Campionilor, pe stadionul Olimpic din Istanbul. UEFA a decis sa nu schimbe delegarea, in ciuda scandalului in care a fost implicat arbitrul polonez. „Centralul” polonez Szymon Marciniak a participat la o manifestație de extrema dreapta și risca…

- „Centralul” polonez Szymon Marciniak a participat la o manifestație de extrema dreapta și risca sa fie inlocuit de forul european pe 10 iunie, la finala Champions League. Rezerva lui in planul inițial, Istvan Kovacs ar putea conduce Manchester City - Inter Milano, la Istanbul. Pe 20 iunie, Szymon Marciniak…

- Mijlocasul spaniol Sergi Busquets, care va parasi echipa FC Barcelona la finalul acestui sezon, l-a avertizat pe antrenorul Pep Guardiola in legatura cu pericolul pe care il poate reprezenta Inter Milano in finala Ligii Campionilor cu Manchester City, relateaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres.Intr-un…

- Manchester City și Inter Milano sunt finalistele ediției 2022-2023 a Ligii Campionilor la fotbal. Confruntarea cu trofeul pe masa va avea loc pe 10 iunie, de la ora 22:00, pe Stadionul Olimpic „Ataturk” din Istanbul.

- Istvan Kovacs, 38 de ani, va fi al patrulea arbitru la finala Ligii Campionilor dintre Manchester City și Inter Milano, programata la Istanbul, pe 10 iunie, informeaza Gazeta Sporturilor. De asemenea, Vasile Marinescu va fi rezerva pentru arbitrii asistenți.UEFA a anuntat ca finala Ligii Campionilor…

- Manchester City și Real Madrid se intalnesc, miercuri seara, de la ora 22.00, in manșa secunda a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal. In partida tur, disputata in Spania, scorul a fost egal, 1-1. Prima echipa calificata in finala de la Istanbul, din 10 iunie, este Inter Milano. Aceasta a trecut…