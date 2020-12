Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Lavric, barbatul de 62 de ani din Radauți numit „mancatorul de femei”, a fost ridicat vineri dimineața de la domiciliul sau și adus la audieri la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție din Capitala. Lavric era suspectul principal in cazul disparitiei a trei femei care i-au…

- Noi detalii ies la iveala in cazul lui Vasile Lavric, din Radauți, care e suspect principal in cazul disparitiei a trei femei. Se pare ca acesta are și o a patra victima, concubina actuala, alaturi de care are 2 copii. Acum a fost retinut si acuzat de omor. El a fost saltat de politisti, iar in fata…

- Un caz socant petrecut in urma cu cativa ani la Radauti, in judetul Suceava, a fost redeschis de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Vasile Lavric a fost luat si dus la audieri in București.

- Vasile Lavric, radauteanul in varsta de 62 de ani, cunoscut sub denumirea de "mancatorul de femei", a fost ridicat in aceasta dimineața de la domiciliul sau și dus la audieri la București, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Barbatul a fost saltat dupa ce la ...

- Polițiștii au confiscat de la un barbat banuit de trafic de droguri peste 1,7 milioane de lei și 17 kilograme de canabis. Barbatul a fost arestat preventiv. Potrivit unui comunicat al IGPR, polițiștii BCCO și procurorii DIICOT București au prins in noaptea de 9 spre 10 noiembrie in flagrant delict,…

- Peste 40 de percheziții au avut loc, astazi, la persoane acuzate ca obțineau permis de conducere fraudulos in strainatate, apoi mergeau sa il schimbe cu unul valid, romanesc. Aproape 50 de oameni sunt duși la audieri, acțiunea de azi fiind continuarea celei demarate inca din luna martie. Polițiștii…

- Peste 40 de percheziții au avut loc, miercuri, la persoane acuzate ca obțineau permis de conducere fraudulos in strainatate, apoi mergeau sa il schimbe cu unul valid, romanesc. Aproape 50 de oameni sunt duși la audieri, acțiunea de miercuri fiind continuarea celei demarate inca din luna martie.Polițiștii…

- Doi barbati de 22, respectiv 57 de ani au fost retinuti de catre DIICOT și polițiștii de la combaterea criminalitații organizate din județul Dambovița, intr-un dosar de trafic de minori. Cei doi ar fi convins o tanara de 17 ani sa se prostitueze in ultimele trei luni, potrivit Agerpres. Cazul a ajuns…