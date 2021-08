Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 25 august 2021, Inaltpreasfințitul Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, a acordat distincția de vrednicie Ordinul Mușatinilor domnului Alexandru Tudor, fost arbitru FIFA, și domnului Ciprian Anton, Președintele Asociației de Fotbal Suceava. Distincția a fost acordata in semn de prețuire…

- Pentru prima data in anul 2021, Sectorul Medical și de Asistența al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților pornește la drum in „Caravana cu medici”, avand prima oprire in satul Mironu, comuna Valea Moldovei. Alaturi de voluntarii Asociației „Caravana cu Medici”, filialele Iași și București, in ziua de…

- Fundația Umanitara Nord 2001 și cu Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou”, continua acțiunile de donare de sange, demarate la inceputul acestui an, la Centrul Județean de Transfuzie Sanguina Suceava. Proiectul de solidaritate umana iși propune creșterea rezervelor de sange de la nivelul…

- PS Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților explica la rubrica ”Raspunsul ierarhului” de ce predicile sale nu au mai aparut pe pagina de YouTube a Arhiepiscopiei. Asta in urma unei intrebari adresate de un enoriaș. Intrebare mireanului: „Inaltpreasfinția voastra, a…

- Un enoriaș din județul Suceava s-a legat de rubrica ”Raspunsul ierarhului” de pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților și dupa ce a analizat raspunsurile date de IPS Calinic concluzionat ca inaltul prelat este infailibil și ca este «pisica», in sensul ca pica tot timpul in picioare. „Zilele…

- Acuzații grave au fost aduse la nivelul Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților de catre un anume E.E, cel mai probabil o persoana din interior. Aceasta a trimis o scrisoare arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, in care vorbește de posturi aranjate, de ”pochi” aduși peste noapte din eparhia…

- Manastirea „Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava a imbracat in aceste zile veșminte de sarbatoare, cu prilejul cinstirii ocrotitorului ei. Ziua de 24 iunie 2021 marcheaza și praznuirea aducerii moaștelor Sfantului Mare Mucenic Ioan cel Nou, fiind un moment de mare bucurie pentru credincioșii din cuprinsul…

- La rubrica ”Raspunsul ierarhului” de pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților a aparut astazi un dialog ”cifrat” intre un misterios domn L.R. și IPS Calinic despre un consilier eparhial ”G” care ar avea dosare penale. „Inaltpreasfințite, cred ca ați fost neinspirat cand ați comparat un presupus…