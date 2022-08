Stiri pe aceeasi tema

Ca urmare a noului context geopolitic, Romania ar putea atrage noi investiții in volum de pana la 2 miliarde euro pana la finalul anului, conform datelor publice și negocierilor existente in piața la jumatatea anului, analizate de ONV LAW. Potrivit analizei, Romania avanseaza pe un trend ascendent in…

O noua minivacanța ii așteapta pe angajați, in luna august: Trei zile pentru excursii la munte sau la mare O noua minivacanța ii așteapta pe angajați, in luna august: Trei zile pentru excursii la munte sau la mare Salariații din Romania se vor bucura de o noua minivacanța de trei zile, in luna august.…

Eugen Dumitru (76 de ani) a scris istorie in divertismentul Televiziunii Romane. Toma Caragiu, Amza Pellea, Dem Radulescu, Jean Constantin și Puiu Calinescu sunt doar cativa dintre titanii comediei romanesti pe care ii puteti revedea la „Gala umorului", la TVR 2, datorita lui Eugen Dumitru, care este…

Dmitri Medvedev's statements, subsequent to the European Council decision of June 23 - 24 on granting the status of candidate state for joining the EU to the Republic of Moldova and Ukraine, are part of Kremlin's "false rhetoric" "disseminated in the Republic of Moldova," the Romanian Foreign Affairs…

Presedintele francez, Emmanuel Macron, este asteptat marti in Romania pentru a-i saluta pe cei 500 de soldati francezi care sunt desfasurati la o baza militara a NATO de la invadarea Ucrainei, inainte de o vizita de sprijin in Moldova si o posibila deplasare la Kiev, comenteaza AFP.

Prime Minister Nicolae Ciuca said on Friday in western Cluj that Romania supports and helps the Republic of Moldova on its European course, but also Ukraine and Georgia.

Hakerii ruși de la Killnet cer eliberarea romanului reținut de poliția britanica și acuzat ca i-a ajutat sa atace site-urile din Romania. Ei au amenințat ca vor distruge Romania, Marea Britanie și Moldova daca nu este eliberat.Un roman, Ioan Feher, a fost reținut in Marea Britanie dupa ce a fost acuzat…