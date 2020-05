Stiri pe aceeasi tema

- Sapte pompieri de la ISU Buzau si cateva rude au participat duminica la o ceremonie de comemorare a celor care au pierit ucisi de explozia unui camion incarcat cu azotat de amoniu, in 24 mai 2004 la Mihailesti, in judetul Buzau.

- Duminica seara, dupa ce a participat la ședința de la sediul MAI, Ludovic Orban a oferit noi declarații. Premierul a anunțat ca de luni incolo, toate instituțiile abilitate vor fi pe teren pentru aplicarea legii.

- „In art 8 din lege exista posibilitatea de a mentine terasele inchise si le vom tine inchise", a declarat Ludovic Orban. Ludovic Orban a anuntat ca luni a convocat la ora 7:30 Consiliul National pentru Situatii de Urgenta, iar la ora 8:00 va fi o sedinta de guvern la care va fi adoptata Hotararea de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, in aceasta seara, dupa ședința de urgența cu Raed Arafat și Marcel Vela: – La aceasta sedinta n-am luat masuri, am hotarat cum procedam odata cu intrarea in vigoare a Legii 55 de maine. Am luat decizia de a covonca CNSU la ora 07.30 dimineata si decizia de a convoca…

- "Intentia noastra este aceea de a relaxa gradual, bine gandit, pe baza unor evaluari de risc epidemiologic foarte bine puse la punct toate restrictiile. In masura in care pana la 1 iunie nu vom inregistra o crestere semnificativa a numarului de cazuri vor urma urmatoarele masuri de relaxare pe care…

- Plenul Senatului a adoptat marți, prin vot telefonic, cu 111 voturi pentru, 8 voturi contra si 15 abtineri, proiectul de lege cu masurile care pot fi impuse in Starea de Alerta care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta, adica dupa 15 mai. Legea urmeaza sa fie votata și in Camera Deputaților,…

- Iacata, ce prevedea masura adoptata de Guvern : Art 3. Pe durata starii de alerta se poate suspenda activitatea de servire și consum al produselor alimentare și bauturilor alcoolice și nealcoolice in spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte…

- Proiectul de lege adoptat luni de guvern privind starea de alerta prevede ca mall-urile, restaurantele și terasele raman inchise pe durata starii de alerta, iar cetațenii vor fi obligați sa poarte masca de protecție in magazine, la serviciu, in spațiile publice inchise și in transportul in comun, a…