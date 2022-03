Stiri pe aceeasi tema

- Din 24 februarie, 530.000 de refugiați au intrat in tara pe la punctele de frontiera din nord, de la Siret și Sighetu Marmației, dar și prin est, pe la Isaccea, județul Tulcea. A fost o luna in care am auzit marturii cutremuratoare din razboiul de langa noi.

- Formația U19 a celor de la Dinamo Kiev va disputa in Romania meciul cu Sporting CP din optimile UEFA Youth League. Echipa din Ucraina este așteptata sa ajunga in țara noastra joi, pe 24 martie. Meciul dintre Dinamo Kiev U19 și Sporting CP U19 ar fi trebuit sa aiba loc pe 9 martie, dar invazia Ucrainei…

- Refugiații din Ucraina care au ajuns astazi in Gara de Nord alaturi de animalele de companie au fost intampinați de echipa ONG-ului Animal Society cu hrana pentru animale, cuști in care sa fie transportați cainii sau pisicile, dar și paturi care sa țina cald atat stapanilor, cat și animalelor. In Gara…

- „Am plecat din Kiev, am ajuns la Ternopil, iar acolo ne-au avertizat ca vor suna sirenele și ca vor fi momente grele. Au fost momente cand a trebuit sa ne ascundem, am stat in subsoluri și - vazand aceasta situație - ne-am indreptat spre Cernauți. Cat am stat in subsoluri in Kiev, nu a fost absolut…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a deplasat, miercuri dimineața, la Cernauți pentru a vedea la fața locului care sunt nevoile de ajutoare pentru aceasta regiune. Gheorghe Flutur este primul oficial din Romania care merge in Ucraina dupa izbucnirea conflictului armat. ...

- Drama refugiaților din Ucraina care au lasat totul in urma și au plecat in Romania in urma izbucnirii razboiului, dar și greutațile prin care trec ucrainenii care au ramas acasa i-au impresionat pe romanii stabiliți in regiunea Lyon, din Franța. Aceștia s-au mobilizat exemplar și in scurt ...

- Presa ucraineana a dat publicitatii imagini de la punctul de trecere Porubne, aflat la granita dintre Ucraina (zona Cernauti) si nordul Romaniei (Siret). In fotografii si clipuri se observa sute de oameni care asteapta sa treaca frontiera.

- Sute de oameni din zona Cernauți au trecut dimineața frontiera la Siret, in Romania fugind din calea razboiului„Am luat copiii, hainele și plecam unde vedem cu ochii", spun cei veniți de la frontiera cu Ucraina Cruntele realitați ale razboiului incep deja sa se faca vazute la ...