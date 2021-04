Lukacs Antal, manager al Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc si membru al Comitetului Director al unitatii sanitare, a fost trimis in judecata de DNA pentru fapte de coruptie, intr-un dosar privind achizitii de echipamente si produse medicale supraevaluate, dintre care unele nu indeplineau conditiile de conformitate, iar altele nici nu erau necesare. Potrivit unui comunicat al DNA, Lukacs Antal va fi judecat, in stare de arest la domiciliu, pentru abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata (4 fapte), luare de mita…