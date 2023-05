Stiri pe aceeasi tema

- SENTINȚA… Condamnați, in prima instanța, la pedepse de un an și 3 luni de inchisoare cu suspendare, infirmierii secției de Psihiatrie a Spitalului Județean Vaslui au primit pedepse triple, in apel. La finalul ședințelor de judecata, magistrații Curții de Apel Iași au decis condamnarea celor doi infirmieri…

- BUTELIE NEVERIFICATA… Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și echipaje specializate, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o locuința din localitatea Dodești, comuna Dodești. In momentul izbucnirii incendiului, in locuința se aflau…

- NEATENȚIE… Un TIR cu floarea-soarelui s-a rasturnat intr-un șant de pe raza localitații Albița. Șoferul a reușit sa se autoevacueze. Din vehicul se scurgea insa motorina, fiind necesara intervenția pompierilor. „Secția de pompieri Huși intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, pentru…

- EROARE… Scandalul erorilor date de catre aparatele de testare a consumului de subtanțe interzise la volan se adancește tot mai mult. Chiar daca inclusiv polițiștii de la Rutiera au cerut inlocuirea acestora, deocamdata acest lucru nu s-a intamplat. In schimb, unii dintre vasluieni raman fara permis,…

- Marius Dasianu este un tanar de 24 de ani, originar dintr-un sat din județul Galați. In spatele zambetului sau larg se ascunde o poveste de viata incredibila, tanarul reusind sa supravietuiasca in mod miraculos, desi a avut arsuri de gradul 3 si 4 pe 75 la suta din suprafata corpului In data de 10 decembrie…

- CONTROVERSE… Detalii șocante ies la iveala in cazul morții hușeanului in varsta de 41 de ani, Bogdan, cel care a decedat in spitalul Huși, in noaptea de 3 spre 4 aprilie! Dupa moartea acestuia, Poliția s-a deplasat la locuința lui și a sigilat garsoniera, pentru cercetari. Ciudat este insa ca, intre…

- PROVOCARE… A devenit de-a dreptul infernal traficul greu care tranziteaza municipiul Huși, iar oamenii care au locuințele pe așa-numita „Varianta” spun ca zi și noapte au parte de „seismele” provocate de vehiculele de mare tonaj, care vin sau se duc spre Albița. Ba, primarul Ioan Ciupilan susține ca…

- Reuters noteaza ca „Statul a construit un singur spital in ultimele trei decenii, cheltuiește cel mai puțin pentru sanatate din UE, iar zeci de mii de medici și asistente au emigrat”. O alta publicație care a scris despre subiect este The Guardian. Jurnaliștii noteaza ca „Unul dintre cei cinci medici,…