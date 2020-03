Manager de spital, suspendat de conducerea MS

Conducerea Ministerului Sanatatii a decis suspendarea contractului de management al managerului Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, doctor Adriana Nica, in baza articolului 19 din Decretul Presedintelui Romaniei numarul 195/2020. „Decizia vine in urma propunerii Corpului de Control al MS care arata intr – o Nota ca la nivelul unitatii sanitare s-au constatat mai multe deficiente de management, dar si ca, in aceste zile nu au fost luate masurile necesare si suficiente pentru prevenirea infectarii cu noul coronavirus ( COVID 19) atat in randul pacientilor, cat si a personalului medical.…